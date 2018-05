Wien - In Europa standen gestern die Aktien des Sportartikelhersteller adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter Druck (-6,8%), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Kommentare des Vorstandsvorsitzenden Rorsted, wonach das Umsatzziel für 2018 herausfordernd sei, auch da sich aus der bevorstehenden Fußball-WM in Russland weniger finanzielle Möglichkeiten ergeben dürften als dies noch vor vier Jahren in Brasilien der Fall gewesen sei, seien negativ aufgenommen worden.

