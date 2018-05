Original-Research: OpenLimit Holding AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu OpenLimit Holding AG

Unternehmen: OpenLimit Holding AG

ISIN: CH0022237009

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 04.05.2018

Kursziel: 0,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu OpenLimit Holding

AG (ISIN: CH0022237009) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 0,60 auf EUR

0,50.

Zusammenfassung:

OpenLimit veröffentlichte die Zahlen für 2017, die unter unseren Prognosen

lagen. Dies ist im Wesentlichen auf eine Abwertung von Forderungen in Höhe

von EUR2,3 Mio. zurückzuführen, die Umsatz und Ergebnis belastet hat. Im

April erhöhte die Gesellschaft ihr Kapital um EUR1,1 Mio., wovon EUR0,8 Mio.

für einen Debt-to-Equity-Swap verwendet wurden. Der Rest (EUR0,3 Mio.) dient

zur Finanzierung des laufenden Geschäfts. Der Markt für

Smart-Meter-Gateways (SMGW) soll nach der erwarteten Zertifizierung des

Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) im Sommer

beginnen. Das SMGW von OpenLimit / PPC hat kürzlich als erstes die

Baumusterprüfbescheinigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB)

erhalten. OpenLimit / PPC sind in der Pole Position, die erste

SMGW-Zertifizierung des BSI zu erhalten und einen Marktanteil von

mindestens 30% im SMGW-Markt zu erreichen. Das SMGW wird in diesem Jahr

erste Umsätze generieren und sollte in 2019E der Hauptumsatzträger sein.

Ein aktualisiertes DCF-Modell, das den Verwässerungseffekt der

Kapitalerhöhung berücksichtigt, ergibt ein neues Kursziel von EUR0,50

(bisher: EUR0,60). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on OpenLimit

Holding AG (ISIN: CH0022237009). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 0.60 to

EUR 0.50.

Abstract:

OpenLimit published 2017 figures below our forecasts. This was due mainly

to a EUR2.3m write-down of receivables which burdened sales and earnings. In

April, the company increased its capital by EUR1.1m, of which EUR0.8m was used

for a debt-to-equity swap. The remainder (EUR0.3m) is to finance the ongoing

business. The smart meter gateway (SMGW) market is slated to start in the

summer following the expected certification of the German Federal Office

for Information Security (BSI). OpenLimit's/PPC's SMGW was recently the

first one to receive the calibration certification of the German National

Metrology Institute (PTB). OpenLimit/PPC are in the pole position to

receive the first SMGW certification of the BSI and to gain a market share

of at least 30% in the SMGW market. This will generate first revenues this

year and is poised to be the main revenue driver in 2019E. An updated DCF

model, which accounts for the dilutive effect of the capital increase,

yields a new price target of EUR0.50 (previously: EUR0.60). We reiterate our

Buy rating.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/16421.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

AXC0100 2018-05-04/09:46