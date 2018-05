SÜSS MICROTEC holt im ersten Quartal das nach, was man im vierten Quartal verpasst hat. Im Ergebnis steht ein fast verdoppelter Umsatz sowie knapp schwarze Zahlen im ersten Quartal nach tiefroten im Vorjahresquartal. Die Prognose per 2018 mit einem Umsatz von 195 - 205 Mio. Euro und einer operativen Marge von 8,5 - 10,0 % wurde bestätigt. Zuletzt wurde sie nach den schwachen Q4-Zahlen vom Markt infrage gestellt. Das ist vom Tisch. Wir hatten den Absturz von 20 auf 11 € am 10. April an dieser Stelle als Gelegenheit bezeichnet. Inzwischen wieder 14 € und das Ziel lautet 16 €, im besten Fall 18 €.



