Die Nachrichten führen derzeit zu stark emotionalisierten Handlungen an der Börse. Das schlägt sich wiederum in enormen Kursschwankungen nieder. Um welche Werte es geht und was heute wichtig ist, weiß NYSEinstein Peter Tuchman.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die CASMOS Media GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

Den vollständigen Artikel lesen ...