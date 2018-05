Die Investition spiegelt die Größe und das Potential des Marktes für transparente Aligner und das Engagement für die Region wider

KÖLN, DEUTSCHLAND und SAN JOSE, USA, 4. Mai 2018 - Align Technology, Inc. (NASDAQ: ALGN) eröffnet sein erstes europäisches Invisalign Behandlungsplanungszentrum in Köln. Das Kölner Zentrum ist eines von nur drei Invisalign Behandlungsplanungszentren weltweit und trägt dem schnellen Wachstum und der Expansion von Align Technology weltweit Rechnung. Darüber hinaus ist es als Trainingszentrum für ärztliche Invisalign Anwender im deutschsprachigen Markt konzipiert. Das Zentrum bietet klinische Weiterbildung und deutschsprachigen Support für Kieferorthopäden und Zahnärzte in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein an.

"Für Align ist der Markt für transparente Aligner in den deutschsprachigen Ländern sehr wichtig und wir freuen uns über die Eröffnung unseres Invisalign Behandlungsplanungszentrums in Köln", erklärt Joe Hogan, President und CEO, Align Technology. "Wir sind seit 2003 mit einem Vertriebsteam in Deutschland präsent und haben hier viele treue Kunden. Die transparenten Invisalign Aligner zur Zahnbehandlung haben den kieferorthopädischen Markt für Kieferorthopäden und Zahnärzte expandieren lassen. Heute sind die deutschsprachigen Länder der drittgrößte Markt in Europa. Er wuchs 2017 um 28 Prozent, daher ist es wichtig für uns, unsere Präsenz in diesem Markt auszubauen und eine noch engere Bindung zu unseren Kunden zu schaffen. Damit sind wir in der Lage, die Anforderungen in der Region noch besser zu erfüllen."

"Unser neues hochmodernes Behandlungsplanungszentrum in Köln ist das Ergebnis von mehr als 21 Jahren Innovationskraft im Bereich digitaler Technologie und Behandlungsplanungs-Software. Hinzu kommen die Erkenntnisse, die wir bei der Behandlung von über 5,5 Millionen Invisalign Patienten gewonnen haben", so Emory Wright, Senior Vice President of Operations, Align Technology. "Diese Expertise verbunden mit der umfangreichen klinischen Erfahrung unseres Kölner Teams bedeutet, dass unsere Kunden und ihre Patienten von einem digitalen End-to-End Workflow in ihrer Muttersprache und Zeitzone profitieren."

"Ich freue mich, dass wir auch in Deutschland als erstem europäischen Markt ein Align Behandlungsplanungs- und Trainingszentrum eröffnen", kommentiert Simon Beard, Senior Vice President und Managing Director EMEA, Align Technology. "Die Eröffnung unseres neuen Behandlungsplanungszentrums in Köln unterstreicht unser kontinuierliches Engagement im deutschsprachigen Markt. Wir kennen die lokalen Anforderungen unserer Kunden - und unser Augenmerk liegt darauf, sie dabei zu unterstützen, die bestmöglichen Ergebnisse für ihre Patienten zu erzielen. Ich bin mir sicher, dass uns diese Investition erlaubt, eine noch bessere lokale und EMEA-Präsenz von Align auf- und auszubauen."

Digitale Behandlungsplanung und Kunden-Support lokal anbieten

Bis vor Kurzem wurde die Invisalign Behandlungsplanung für alle EMEA-Anbieter im Align Behandlungsplanungszentrum in San Jose, Costa Rica, durchgeführt. Das neue Kölner Zentrum unterstützt Invisalign Anbieter in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein. Als Teil des digitalen Planungsprozesses plant ein Team von CAD-Designern und klinischen Spezialisten die Behandlung und arbeitet digitale Behandlungspläne auf. Sie arbeiten dabei eng mit Invisalign geschulten Kieferorthopäden und Zahnärzten zusammen, um personalisierte Behandlungspläne für jeden Patienten zu entwickeln. Die Kölner Einrichtung ist außerdem als Trainings- und Weiterbildungszentrum für Invisalign Anbieter konzipiert. Sie können hier ihre Expertise hinsichtlich der Invisalign Behandlungen für eine Vielzahl unterschiedlicher Behandlungen vertiefen - selbst bei komplexen Arten von Fehlbissen.

Mit der Eröffnung des Kölner Zentrums ist Align Technology in der Lage, sowohl bei Kieferorthopäden als auch Zahnärzten den Erfahrungshorizont kontinuierlich zu verbessern. Dank deutschsprachiger Experten lassen sich Kommunikation und Lieferzeiten deutlich optimieren. In Deutschland ausgebildete Techniker (Designer) für die Behandlungsplanung bewerten alle klinischen Aspekte und gewährleisten die hohe Align Qualität. Sie integrieren außerdem lokale Expertise in den Behandlungsplanungsprozess. Die lokalen klinischen Teams sind in der Lage, die Invisalign Anbieter besser bei Behandlungsfragen zu unterstützen.

Align Technology ist seit 2003 auf dem deutschen Markt mit einer Niederlassung präsent, das neue Behandlungsplanungszentrum in Köln ist ein weiterer wichtiger Schritt. Bis 2019 plant Align circa 150 Mitarbeiter einzustellen, um die wachsende Nachfrage in der Region zu erfüllen.

Über Align Technology, Inc.

Align Technology entwickelt und produziert Invisalign, eine urheberrechtlich geschützte Methode zur Behandlung von Bissanomalien bzw. Zahnfehlstellungen, sowie die interoralen iTero Scanner und Services. Invisalign nutzt zur Korrektur eine Serie von transparenten, nahezu unsichtbaren, herausnehmbaren Alignern, welche die Zähne sanft in die gewünschte endgültige Position bringen. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte: www.aligntech.com (http://www.aligntech.com/).

Für weitere Informationen zum Invisalign System oder um einen zertifizierten Kieferorthopäden oder Zahnarzt in Ihrer Nähe zu finden, besuchen Sie bitte: www.invisalign.de . Weitere Informationen zum digitalen iTero Scan-System finden Sie unter www.itero.com (http://www.itero.com/)/de.

Über das Invisalign System

Das Invisalign System ist das fortschrittlichste durchsichtige Aligner-System der Welt. Erwachsene und Heranwachsende haben jetzt eine moderne Möglichkeit, um ihre Zähne korrigieren zu lassen. Die Invisalign Behandlung besteht aus einer Reihe von individualisierten, transparenten und herausnehmbaren Behandlungsgeräten, die die Zähne über einen gewissen Zeitraum in die richtige Position bringt. Kein anderes transparentes Behandlungsgerät verfügt über die Daten und Erfahrung von 5,5 Millionen von Fällen. Weitere Informationen und um einen zertifizierten Invisalign Anwender zu finden, besuchen Sie bitte www.invisalign.de. (http://www.invisalign.de./)

Align Technology:

Karina Ludz

Tel.: +31-621-143 420

E-Mail: kludz@aligntech.com (mailto:kludz@aligntech.com)

Zeno Group:

Tanja Schuermann

Tel. : +49 89 41 301-752

E-Mail: tanja.schuermann@zenogroup.com (mailto:tanja.schuermann@zenogroup.com)

