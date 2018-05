Die Commerzbank hat die Einstufung für Aareal Bank vor Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Niedrigere Kosten dürften einen Rückgang des Zinsüberschusses ausgeglichen haben, schrieb Analyst Michael Dunst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Immobilienfinanzierer dürfte daher unter dem Strich so viel verdient haben wie vor einem Jahr./mis/zb Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

