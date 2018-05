Die US-Bank JPMorgan hat Gea Group nach endgültigen Zahlen für das erste Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Kennziffern des Anlagenbauers hätten den Vorab-Daten in etwa entsprochen, schrieb Analyst Glen Liddy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ungeachtet des sehr enttäuschenden Jahresstarts im operativen Geschäft halte das Management an seinem Ausblick fest. Vermutlich gehe der Vorstand davon aus, dass sich das Geschäft stärker als üblich im Schlussquartal belebe. Solange aber kein neuer Vorstandschef ernannt sei, bleibe die Kursentwicklung ungewiss./ajx/tav Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2018-05-04/10:16

ISIN: DE0006602006