Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Freenet nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die enttäuschende operative Ergebnisentwicklung (Ebitda) des Mobilfunkanbieters habe vor allem mit schwächeren Trends in der Mediensparte, aber auch mit dem Kerngeschäft zu tun, schrieb Analyst Joshua Mills in einer am Freitag vorliegenden Studie. Letzteres belege die strukturellen Herausforderungen für das Unternehmen./gl/tih Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-05-04/10:50

ISIN: DE000A0Z2ZZ5