Liebe Trader,

Nach einem grandiosen Start ins Jahr 2018, kletterte BMW übergeordnet an ein Jahreshoch im Januar bei 97,50 Euro. Anschließender Druck auf dem Autokonzern forderte eine relativ starke Korrekturbewegung ein, welche den Kursverlauf auf das aktuelle Jahrestief bei 81,82 Euro brachte. Dort konnte sich das Wertpapier aber fangen und hielt den seit Mitte 2017 bestehenden Aufwärtstrend bei. Sogar der Widerstand bei 91,76 Euro konnte in dieser Woche überwunden werden und die Aktie kletterte am Mittwoch auf 93,87 Euro, woraufhin sie einen kurzfristigen Abverkauf ertragen musste und nun um den Bereich von 90,00 Euro schwebt.

Long-Chance:

Aufgrund von einem stärkeren Auftreten der Aktie im Vergleich zur Konkurrenz und der intakten, kurzfristigen Aufwärtsbewegung, könnten Kursziele zunächst bei 97,50 Euro erreicht werden. Darüber hinaus würden sogar neue Jahreshochs angestrebt werden! Ein Stop-Loss muss aber noch knapp unter der Unterstützung um 88,50 Euro angesetzt werden. Sollte es zu einem Rückfall unter die Verlustbegrenzung kommen, müssen Anleger der BMW-Aktie mit weiteren Verlusten bis auf 86,00 Euro rechnen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 90,80 Euro

Kursziel: 97,50 / 99,50 Euro

Stop: 88,50 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,30 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:

Tageschart:

BMW; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 90,80 Euro; 11:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.