Deutsche Unternehmen haben wieder Rekorde gebrochen und schütten über elf Prozent mehr als im Vorjahr aus. Gleichzeitig sinkt jedoch der Anteil deutscher Anleger im Dax. Dividendenfonds ermöglichen den Zugang zu ausschüttungsstarken Unternehmen.Es ist wieder einmal ein neuer Rekord: Die börsennotierten Unternehmen in Deutschland schütten erneut so viel Dividende aus wie nie zuvor. So verweist der Fondsverband BVI auf eine Untersuchung, wonach die rund 600 Gesellschaften eine Summe von insgesamt 52,6 Milliarden Euro an ihre Aktionäre auszahlen. Dies sei ein Zuwachs von 11,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Etwa 35,8 Milliarden Euro stammen dabei von den großen Dax-Unternehmen.

