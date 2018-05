Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Xing nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 305 Euro belassen. Diese hätten erneut das vortreffliche Geschäftsmodell bestätigt, schrieb Analystin Nizla Naizer am Freitag in einer ersten Einschätzung. Der große Bestand an Fachkräften in dem überwiegend beruflich genutzten sozialen Netzwerk gebe Xing einen großen "Hebel" im Geschäft mit Personalwerbern und -abteilungen./bek/tav Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2018-05-04/11:08

ISIN: DE000XNG8888