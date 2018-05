Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Iberdrola nach hohen Kursverlusten der US-Versorger zum Jahresanfang auf "Buy" belassen. Die Spanier seien in den Vereinigten Staaten mit der Tochter Avangrid aktiv, schrieb Analyst James Brand in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hintergrund der Kursverluste seien steigende Kapitalmarktzinsen gewesen. Zuletzt hätten sich die Kurse der Versorger in den USA wieder erholt, Avangrid seien sogar auf ein Rekordhoch gestiegen. Im Vergleich zu anderen europäischen Versorgern mit Geschäft in den USA erscheine Iberdrola am attraktivsten./bek/tav Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2018-05-04/11:14

ISIN: ES0144580Y14