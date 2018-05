Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Societe Generale nach Zahlen für das erste Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die Kennziffern seien schwächer als erwartet, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Gesamtbild sei ähnlich wie beim Konkurrenten BNP Paribas, in der Zusammensetzung bei der Societe Generale aber noch etwas schwächer./ajx/tih Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0064 2018-05-04/11:15

ISIN: FR0000130809