Das Analysehaus RBC Capital hat Air France-KLM nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Der Verlust der Fluggesellschaft sei vor allem aufgrund von Streiks höher als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der für 2018 vom Unternehmen in Aussicht gestellte, deutliche operative Ergebnisrückgang gegenüber dem Vorjahr sei maßgeblich dem Arbeitskampf geschuldet./gl/zb Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0073 2018-05-04/11:26

ISIN: FR0000031122