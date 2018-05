Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für S&T nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 21,50 Euro belassen. Der IT-Dienstleister habe einen starken Start in das neue Jahr hingelegt, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse hätten die Erwartungen auf breiter Front geschlagen, die Margen hätten sich verbessert./bek/zb Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2018-05-04/11:27

ISIN: AT0000A0E9W5