Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Gea Group nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Er habe nach den vorläufigen Eckdaten von Mitte April die Schätzungen für den Anlagenhersteller bereits gesenkt, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz des sehr schwachen ersten Quartals werfe er aber noch nicht das Handtuch. Denn in drei bis fünf Jahren könne das Unternehmen sein Potenzial voll ausschöpfen./bek/tav Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0089 2018-05-04/11:47

ISIN: DE0006602006