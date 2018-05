Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Fresenius SE nach einer Telefonkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Der Ausstieg aus der Übernahme von Akorn in den USA sei eine schwierige rechtliche Angelegenheit, schrieb Analyst Oliver Reinberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im für Fresenius günstigsten Fall fälle das zuständige Gericht im US-Bundesstaat Delaware im Verlauf des kommenden Jahres eine Entscheidung. Fresenius werde keine weiteren Stellungnahmen hierzu veröffentlichen./bek/ajx Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0090 2018-05-04/11:49

ISIN: DE0005785604