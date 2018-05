Liebe Trader,

Übergeordnet konnte der Chemiekonzern nach den heute vorgelegten Quartalszahlen einen hohen Kurssprung zur Oberseite erzielen. Die Steigerung des Ebit von 328 Mio. Euro auf 375 Mio. Euro überzeugte die Käufer des Wertpapiers und sorgte somit für einen Kursgewinn von über 5 Prozent, innerhalb von einem Tag! Dabei konnte die Widerstandszone um 65,00 Euro durchbrochen werden und die Konsolidierungsphase der letzten Tage wurde somit zur Oberseite verlassen. Die Aktie steht nun kurz vor der Schließung eines großen Gaps aus Anfang März und ist somit auf bestem Wege nach oben, zu den nächsten Widerständen!

Long-Chance:

In Anbetracht der vorgelegten Quartalszahlen und die darauffolgende, positive Auswirkung auf den Kursverlauf, sind Kursziele zunächst bei 69,00 Euro anzunehmen. Darüber hinaus könnten die derzeit aktiven Bullen das Wertpapier sogar bis an die Jahreshochs von 74,78 Euro drücken! Dies bleibt aber noch per Wochenschlusskurs abzuwarten. Für den Fall einer Kehrtwende, sollte eine Verlustbegrenzung beim Wiedereintritt in die Seitwärtsbewegung um 62,00 Euro angesetzt werden. Bei einem Rücksetzer unter das Stop-Niveau, müssen Investoren der BMW-Aktie mit neuen Jahrestiefs rechnen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 65,64 Euro

Kursziel: 69,00 / 74,78 Euro

Stop: < 62,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 3,64 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:

Tageschart:

Lanxess; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 65,54 Euro; 11:35 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

