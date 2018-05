Nach anfänglich deutlichen Verlusten schloss der Dow Jones an der Wall Street in New York gestern nahezu unverändert. Dadurch schöpfen auch die Anleger hierzulande neuen Mut. Der DAX legt zu. Am Nachmittag kommen die US-Arbeitsmarktdaten. Unterdessen haben BASF und BWM ihre Quartalsbilanzen vorgelegt. Dabei wird deutlich, das auch bei diesen beiden Unternehmen der starke Euro an den Zahlen knabbert. Holger Scholze berichtet.