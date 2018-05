Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fuchs Petrolub nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Das Unternehmen habe davon profitiert, dass sich neue Märkte hochentwickelten Schmierstoffen öffneten, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das gelte nicht zuletzt für China. In der Fracking genannten Erdgasförderung aus undurchlässigem Gestein in den USA und der US-Stahlfertigung erhole sich zudem die Nachfrage./bek/zb Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0101 2018-05-04/12:30

ISIN: DE0005790430