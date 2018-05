Wien - Deutsche Bank verliert globalen M&A-Chef - Aktiennews Thomas Piquemal, Top-M&A-Banker der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), verlässt den Konzern, so die Experten von "FONDS professionell". Es sei der jüngste Weggang eines leitenden Mitarbeiters nach dem spektakulären Wechsel an der Spitze des Instituts in diesem Jahr.

Den vollständigen Artikel lesen ...