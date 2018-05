Berlin - Nur einen Monat Frist für die EU, um mit den USA eine Einigung im Handel mit Aluminium und Stahl zu erzielen, so Jan Gengel, CIIA, CEFA bei der Weberbank.Dennoch sei die Erleichterung groß. Würden die drohenden Strafzölle doch als erste Eskalationsstufe in einem möglicherweise unbeherrschbaren Handelskonflikt gelten. Gerade für Deutschland wären die Auswirkungen fatal. Dass in diesem Umfeld die ohnehin zu hohen Vorlaufindikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung nachgeben würden, wie beispielsweise der viel beachtete ifo-Index, sollte niemanden verwundern. Dass jedoch gleichzeitig die Daten zu Auftragseingängen, Industrieproduktion und zum Konsum in Europa ebenfalls schwächer gewesen seien, schüre Unsicherheit.

