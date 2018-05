Stuttgart - Rege nachgefragt ist an der Börse Stuttgart derzeit eine neue Anleihe (ISIN DE000A2GSSP3/ WKN A2GSSP) der EYEMAXX Real Estate AG, so die Börse Stuttgart.Der Bond des Immobilienprotektierers und -bestandhalters biete einen Zinskupon von 5,5 Prozent p.a. bei einer halbjährlichen, anteiligen Zinszahlung. Die Rendite betrage 5,47 Prozent, die Stückelung 1.000 Euro. Fällig sei die Anleihe zum 25. April 2023, die nächste Zinszahlung erfolge am 26. Oktober 2018. Nach Angaben von EYEMAXX sollten die Mittel aus der Anleiheemission in Kombination mit anderen Finanzierungsbausteinen für neue und bestehende Projekte sowie für den Ausbau des Immobilienbestands verwendet werden. (04.05.2018/alc/n/a)

