Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für MTU Aero Engines nach Zahlen für das erste Quartal leicht auf 149 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Charles Armitage in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen an aktuelle Währungsentwicklungen an, die für Luftfahrtzulieferer im Allgemeinen sehr wichtig seien. Außerdem kürzte er nach aktuellen Andeutungen des Managements leicht seine Kostenannahmen für die Forschung und Entwicklung im Jahr 2019./tih/ag Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0107 2018-05-04/12:46

ISIN: DE000A0D9PT0