Die Schweizer Großbank UBS hat BBVA von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 7,60 auf 8,50 Euro angehoben. In den etablierten Märkten zögen die Gewinne der spanischen Bank an, die Kapitalposition verbessere sich und die Aktie sei günstiger bewertet als die Papiere der europäischen Konkurrenz, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/bek Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0112 2018-05-04/12:48

ISIN: ES0113211835