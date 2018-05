Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Koenig & Bauer nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 79,70 Euro belassen. Das erste Quartal sei wie vom Druckmaschinenhersteller angekündigt schwach verlaufen, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Freitag vorliegenden Studie. Weil das Unternehmen aber am Jahresausblick festgehalten habe, dürfte sich die Nachrichtenlage im weiteren Verlauf des Jahres erheblich verbessern./bek/tih Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0122 2018-05-04/13:05

ISIN: DE0007193500