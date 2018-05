Die NordLB hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Angesichts weiter erfreulicher Produktionszahlen sowie des deutlich verbesserten Preisumfelds für Stahlprodukte erwarte er eine Fortsetzung der positiven Entwicklung der Branche, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./bek/mis Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0133 2018-05-04/13:39

ISIN: DE000KC01000