Neue Doku-Soap am Montagabend



- Fürst Heinz und Fürstin Andrea von Sayn-Wittgenstein wagen ein spannendes Sozialexperiment - Sendetermin: Ab Montag, 7. Mai 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II



Die erste große Herausforderung: Fürst Heinz und seine Andrea müssen ihre Wohnung einrichten und das mit möglichst wenig Geld.



Andrea und Heinz sind ein Leben im Luxus gewohnt. Angefangen bei der 1000 Quadratmeter großen Villa Colani über eine Haushälterin bis hin zu den nichtvorhandenen Geldsorgen.



Genau diesen Luxus lässt das Fürstenehepaar in den nächsten vier Wochen zurück, um das Leben aus Sicht von Hartz-IV-Empfängern zu erleben. Mit nur einem Koffer und einem Handgepäckstück fliegen die beiden nach Deutschland um sozusagen bei Null anzufangen.



Das Fürstenehepaar lebt während des Experimentes von 736 Euro im Monat. Schon bei der Ankunft sitzt der erste Schock tief - die neue Bleibe ist bis auf einen Herd und zwei Feldbetten komplett unmöbliert. Ihre erste Aufgabe ist somit das Möblieren ihrer kleinen Wohnung. Werden sie das Experiment durchstehen?



"Promis auf Hartz IV": Vier Episoden ab Montag, den 7. Mai 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II



Über "Promis auf Hartz IV"



Was passiert, wenn sich ein wohlhabendes prominentes Ehepaar von jetzt auf gleich von jeglichem Luxus verabschieden und mit dem Grundbedarf eines Hartz IV-Regelsatzes auskommen muss? Fürst Heinz und Fürstin Andrea von Sayn-Wittgenstein nehmen die Herausforderung an und stellen sich dem spannenden Sozialexperiment. Vier Wochen lang verzichten sie auf die vertrauten Annehmlichkeiten und geben ihr gewohntes Umfeld auf.



