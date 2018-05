SNP SE erhält Auftrag von Spectrum Brands zur Abspaltung von zwei globalen Geschäftseinheiten DGAP-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge SNP SE erhält Auftrag von Spectrum Brands zur Abspaltung von zwei globalen Geschäftseinheiten 04.05.2018 / 13:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. SNP | Corporate News SNP SE erhält Auftrag von Spectrum Brands zur Abspaltung von zwei globalen Geschäftseinheiten - Carve-Out-Projekt umfasst die Durchführung von Datentransformationen in Nordamerika und Europa Heidelberg, 4. Mai 2018 - SNP Schneider-Neureither & Partner SE, führender Anbieter von Softwarelösungen und Beratungsservices für Geschäftstransformationen, hat eine Vereinbarung mit Spectrum Brands Holdings, Inc. zur Abspaltung der globalen Sparten "Batteries and Lights" sowie "Home and Personal Care Appliances" geschlossen. Spectrum Brands ist ein weltweiter Anbieter von Konsumgütern mit einem Portfolio führender Marken. Das Auftragsvolumen hat einen Gesamtwert von rund 4,5 Millionen US-Dollar, der Softwarelizenzanteil liegt dabei bei rund 1,9 Millionen US-Dollar. Die beiden Transformationsprojekte, die die Durchführung von Datentransformationen in Nordamerika und Europa umfassen, laufen über ein Jahr und werden voraussichtlich im April 2019 abgeschlossen. SNP Software unterstützt Unternehmen bei Datentransformationen wie Carve-outs, Splits, Mergers & Acquisitions oder Cloud-Migrationen, um auf dem Kapitalmarkt agil zu bleiben oder schnell wieder agil zu werden. SNP Softwarelösungen automatisieren Transformationsprozesse und machen in Verbindung mit Expertenservices selbst komplexeste Transformationen in großem Maßstab durchführbar. "Die Strategie von Spectrum Brands besteht darin, eine hohe Agilität in einem wettbewerbsintensiven Markt aufrechtzuerhalten, indem wir unsere Technologielandschaft schnell verändern und dabei Daten sicher und die Prozesse unseres Unternehmens Compliance-konform halten", sagt Mark Winger, CIO von Spectrum Brands Holdings. "Wir haben uns für SNP aufgrund des nachgewiesenen Erfolgs bei komplexen Datentransformationen und dem Portfolio von Automatisierungstools für Transformationen entschieden." "Unsere Kunden wollen wichtige Entscheidungen mit Auswirkungen auf Kapitalinvestitionen, wie z. B. Veräußerungen, schneller treffen können", sagt David Kenneson, Chief Revenue Officer bei SNP. "Indem wir die Transformationsprozesse automatisieren, versetzen wir unsere Kunden in die Lage, strategische Maßnahmen zu beschleunigen und strategische Ziele mit weniger Risiko zu erreichen." SNP hat mit seinem Portfolio einige der größten Fusionen, Übernahmen und Veräußerungen begleitet; zu den Kunden zählen Unternehmen wie Siemens, L'Oreal, Esprit, Honda und HP Enterprise. Über SNP Die SNP SE unterstützt Organisationen dabei, ihre Geschäftsmodelle anzupassen und neue Technologien zu nutzen. Software und Services der SNP vereinfachen es, betriebswirtschaftliche oder technische Änderungen in den Geschäftsanwendungen umzusetzen. CrystalBridge(R) und SNP Transformation Backbone(R) with SAP Landscape Transformation sind zusammen die weltweit führende Software Suite für Datentransformationen, die Änderungen in IT-Systemen automatisiert analysiert, umsetzt und nachverfolgt. Sie bieten dadurch klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig werden Zeitaufwand und Kosten bei Transformationsprojekten signifikant reduziert. Die SNP Gruppe beschäftigt weltweit über 1.350 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 122 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. Die SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE). Weitere Informationen unter www.snpgroup.com Über Spectrum Brands Holdings, Inc. Spectrum Brands Holdings ist im Russell 1000 Index gelistet und ein globales, diversifiziertes Konsumgüterunternehmen und führender Anbieter von Haushaltsbatterien, Türschlössern, Heimwerkerprodukten, Haushaltskleingeräten, Sanitär-, Rasier- und Pflegeprodukten, Haustierprodukten, Garten- und Schädlingsbekämpfungsmitteln sowie Autopflegemitteln. Spectrum Brands unterstützt die Bedürfnisse der Verbraucher weltweit und bietet ein breites Portfolio marktführender, bekannter und international geschätzter Marken wie Rayovac(R), VARTA(R), Kwikset(R), Weiser(R), Baldwin(R), National Hardware(R), Pfister (R), Remington(R), George Foreman(R), Black + Decker(R), Tetra(R), Marineland(R), Nature's Miracle(R), Dingo(R), 8-in-1(R), FURminator(R), IAMS(R) und Eukanuba(R) (nur Europa), Healthy-Hide (R), Digest-eeze , Littermaid(R), Spectracide(R), Cutter(R), Repel(R), Hot Shot(R), Black Flag(R), Liquid Fence(R), Armor All(R), STP(R) und A / C PRO(R). Die Produkte von Spectrum Brands werden in etwa 160 Ländern verkauft. Spectrum Brands Holdings erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen Nettoumsatz von rund 5,01 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.spectrumbrands.com. 