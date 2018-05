Die Erste Group hat die Aktien des steirischen Leiterplattenherstellers AT&S von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, nachdem die Titel speziell in den vergangenen zwei Wochen deutlich nachgegeben hatten. Das Kursziel blieb unverändert bei 26,30 Euro, auch die Gewinnprognosen blieben unverändert.

"Das aktuelle Kursniveau ist eine klare Chance", begründet Erste-Analyst Daniel Lion in der Analyse vom Donnerstag die Neueinschätzung. Angesichts der jüngsten Ausverkaufs gebe es beträchtliches Aufwärtspotenzial zum Kursziel. Am Freitagnachmittag wurde die Aktie an der Wiener Börse bei 23,55 Euro gehandelt, am Montag war sie zwischenzeitlich bis auf 20,25 Euro gefallen.

Die kürzlich von Apple vorgelegten iPhone-Verkaufszahlen seien positiv für die von AT&S verwendete mSAP-Technologie. Mit der nächsten Generation an iPhone-Modellen dürfte die mSAP-Technologie noch weitere Verbreitung finden, was sich positiv für die Produktpalette von AT&S auswirken sollte, meint der Analyst weiter.

Im Bereich der IC-Substrate dürften im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 Kostenverbesserungen erreicht worden sein, erwartet der Erste-Analyst. Ein in Shanghai für drei weitere Jahre genehmigter Steuernachlass sei außerdem in den Schätzungen noch nicht berücksichtigt, er würde den Gewinn pro Aktie um 0,20 Euro verbessern.

Die aktuellen Prognosen für den Gewinn pro Aktie liegen bei 1,18 Euro für 2017/18 sowie jeweils 1,87 Euro für die beiden Folgejahre. Die aktuelle Dividendenschätzung beläuft sich für 2017/18 auf 0,10 Euro, wobei Erste-Analyst Lion einräumt, dass sich diese als zu niedrig herausstellen könnte. In den Folgejahren rechnet er mit einer Ausschüttung je Anteilsschein von 0,15 Euro (2018/19) und 0,25 Euro (2019/20).

AT&S wird am kommenden Dienstag Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2017/18 vorlegen.

