Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Osram auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Nach der Gewinnwarnung vom April habe der Lichtspezialist nun die dringend benötigten zuversichtlichen Aussagen zu Strategie, Wachstumsaussichten und Umbau getroffen, schrieb Analyst Alok Katre in einer am Freitag vorliegenden Studie. Investoren hätten diese zuletzt in Frage zu stellen begonnen./bek/ajx Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0140 2018-05-04/13:50

ISIN: DE000LED4000