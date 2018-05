Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für RWE vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 25,60 Euro belassen. Er rechne mit einem schwachen Quartal und sinkenden operativen Gewinnen (Ebitda) in allen Bereichen, schrieb Analyst Lueder Schumacher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Fokus stehe jedoch eindeutig der geplante Beteiligungstausch mit Innogy./bek/ajx Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0141 2018-05-04/13:51

ISIN: DE0007037129