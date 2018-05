Wallisellen (ots) - Verzicht auf Einzelversicherung von

Kohlekraftwerken und -minen im Bau oder Bestand mit sofortiger

Wirkung / Ausschluss von Kohlerisiken bis 2040 in der Schaden- und

Unfallversicherung sowie der Kapitalanlage der Versichertengelder /

Beitritt zur Science Based Target Initiative: Bekenntnis zur

langfristigen Gestaltung einer CO2-freien Wirtschaft



Die Allianz Gruppe baut ihre Klimastrategie deutlich aus und

bekennt sich dazu, den globalen Wandel zur kohlenstoffarmen

Wirtschaft in den kommenden Jahrzehnten aktiv mitzugestalten. Als

eines der ersten Versicherungsunternehmen setzt sich die Allianz

langfristige Klimaziele, die an das Zwei-Grad-Ziel des Pariser

Klimaabkommens geknüpft sind. Bis zum Jahr 2040 sollen kohlebasierte

Geschäftsmodelle im Kundenportfolio in der Versicherung und in der

Anlage der Versichertengelder schrittweise auslaufen. Zusätzlich

verkleinert das Unternehmen seinen CO2-Fußabdruck des

Geschäftsbetriebs bis 2040, etwa durch einen höheren Anteil an

erneuerbaren Energien im Stromeinkauf.



Erklärtes Ziel der Klimastrategie ist es, die Integration des

Zwei-Grad-Ziels in allen relevanten Geschäftsaktivitäten der Gruppe

sicherzustellen. Die zugrundeliegenden Methoden und Ziele entwickelt

das Unternehmen bis Jahresende gemeinsam mit Partnern aus

Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Unternehmen im Rahmen des

Non-Profit Netzwerks Science Based Target Initiative (SBTi). Der

bisherige ESG-Ansatz (Environment Social Governance) wird damit

konsequent weiter geführt.



"Der Klimawandel birgt enorme ökonomische und soziale Risiken. Er

beeinträchtigt schon heute Millionen Menschen", erläutert der

Vorstandsvorsitzende der Allianz SE, Oliver Bäte. "Als ein führender

Versicherer und Investor möchten wir den Übergang zu einer

klima-freundlichen Wirtschaft vorantreiben." Die Staatengemeinschaft

einigte sich 2015 darauf, die Erderwärmung auf unter zwei Grad

Celsius zu begrenzen, um gravierende Risiken des Klimawandels zu

vermeiden. Die Allianz unterstützt diese langfristige Transformation

auch durch die Finanzierung von erneuerbaren Energien und ist in der

Spezialversicherung von Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung

weltweit führend.



Für die Anlage der Versichertengelder definiert die Allianz als

langfristiges Ziel, ihre handelbaren Anlagen in allen

kohlenstoffintensiven Branchen klimaneutral zu strukturieren.

Unternehmen, denen es in den kommenden Jahrzehnten nicht gelingt,

ihre Treibhausgas-Emissionen an das Zwei-Grad-Ziel anzupassen, werden

schrittweise aus dem Portfolio genommen. Dies wird etwa durch den

aktiven Dialog mit den Unternehmen und die Forderungen nach

langfristigen Klimaschutzzielen umgesetzt, analog zum

ESG-Scoring-Ansatz, der bereits für Unternehmen mit hohen ESG-Risiken

angewandt wird. "Wir sind überzeugt, dass unser Ansatz das

Risiko-Ertragsprofil unseres Portfolios langfristig weiter verbessert

und wir unsere Position als zukunftsorientierter Investor ausbauen

werden", erklärt Dr. Günther Thallinger, im Vorstand der Allianz SE

verantwortlich für Investments und ESG. "Als langfristiger Investor

wollen wir den Wandel zu einer klimafreundlichen Wirtschaft gemeinsam

mit unseren Kunden gestalten. Wir werden daher auch unsere

Investitionschancen in neue Technologien strategisch entwickeln."



Zusätzlich wird im Energiesektor bis 2040 der Schwellenwert für

den maximalen Kohleanteil der von der Allianz finanzierten Emittenten

von bislang 30 Prozent sukzessive in 5-Prozent-Schritten auf null

heruntergesetzt. Der Wert bezieht sich auf den Umsatz, den ein

Bergbauunternehmen durch den Abbau von Kohle generiert oder auf den

Anteil des erzeugten Stroms aus Kohle bei Energieunternehmen. Die

nächste Anpassung erfolgt innerhalb der kommenden fünf Jahre. Mit

sofortiger Wirkung verzichtet die Allianz auch auf Investitionen in

Energieunternehmen, die durch den umfangreichen Zubau von

Kohlekraftwerken das Zwei-Grad-Ziel gefährden.



In der Schaden- und Unfallversicherung verzichtet die Allianz mit

sofortiger Wirkung auf die Einzelversicherung von Kohlekraftwerken

und -minen im Bau oder Bestand. Unternehmen, die Strom aus mehreren

Quellen erzeugen, wie Kohle, andere fossile Brennstoffe oder

erneuerbare Energien, werden zunächst weiter versichert und

individuell auf Basis definierter Nachhaltigkeits-Kriterien (ESG)

geprüft. Jedoch ist das erklärte Ziel der Allianz, Kohlerisiken im

Versicherungsgeschäft bis 2040 vollständig auslaufen zu lassen. "Wir

werden unsere Industriepartner aktiv über die kurzfristigen

Auswirkungen und die langfristigen strategischen Veränderungen

informieren und mit ihnen zusammenarbeiten, um angemessene Lösungen

zu finden, die einen gemeinsamen Weg in eine klimafreundliche

Wirtschaft ermöglichen", sagt Chris Fischer Hirs,

Vorstandsvorsitzender der Allianz Global Corporate and Specialty, dem

weltweit tätigen Industrieversicherer der Allianz Gruppe, die als

eine von zahlreichen Allianz Einheiten weltweit die neuen Richtlinien

umsetzen wird.



Über die Science Based Target Initiative



Die SBTi ist eine Non-Profit Organisation, die unter anderem von

UN Global Compact, Carbon Disclosure Project und dem World Wildlife

Fund (WWF) initiiert wurde. Ziel ist es, Unternehmen aus über 45

Branchen und allen Regionen der Welt dabei zu unterstützen, sich

Emissionsreduktionsziele zu setzen, die nachweislich zum Erreichen

der internationalen Klimaziele beitragen.



Originaltext: Allianz Suisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100008591

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100008591.rss2



Kontakt:

Kommunikation Allianz Gruppe

Anja Rechenberg

Tel: +49 89 3800 4511, E-Mail: anja.rechenberg@allianz.com