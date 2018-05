Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Puma SE mit Blick auf eine Patentklage des Kontrahenten Nike gegen Puma auf "Underperform" mit einem Kursziel von 355 Euro belassen. Der Ausgang in dieser Angelegenheit sei noch nicht abzusehen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im schlimmsten Fall müsse Puma den Verkauf der in Rede stehenden Sportschuhe einstellen oder aber dem Wettbewerber Schadenersatz leisten./bek/ajx Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0150 2018-05-04/14:14

ISIN: DE0006969603