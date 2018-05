* Der Ölpreis wird weiter steigen* Gewinnen Sie mit ausgesuchten Rohstoffaktien* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Staatlich mitfinanzierte Fernseh-Akademie nicht mehr up to date und zu teuer

Kursgewinne im Energiesektor

Liebe Leser,



Öl ist der Schmierstoff der Weltwirtschaft, und der Rohölpreis hat nach wie vor einen großen Einfluss auf die Konjunktur. Für die Konsumenten und die meisten Unternehmen ist ein steigender Ölpreis nämlich gleichbedeutend mit höheren Kosten.



Für Unternehmen, die ihr Geld mit Öl verdienen, gilt dieser Zusammenhang natürlich nicht. Wenn sie gut gemanagt sind, profitieren sie von einem Anstieg des Ölpreises, und ihre Aktienkurse reagieren mit Kursgewinnen.

