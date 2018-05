Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einstufung für Evotec auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen dürfte sich in den ersten drei Monaten trotz ausbleibender Meilensteinzahlungen erhöht haben, schrieb Analyst Igor Kim in einer am Freitag vorliegenden Studie. Weiterhin ist davon auszugehen, dass der Wirkstoffentwickler seine Jahresprognose bestätigen wird./kro/ajx Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0154 2018-05-04/14:24

ISIN: DE0005664809