Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutz nach Zahlen von 9,40 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Motorenbauer habe sich im ersten Quartal stark entwickelt, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Wachstum in den Endmärkten sei intakt./ajx/tih Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

