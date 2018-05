Die National-Bank hat Vonovia von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, das Kursziel aber auf 44 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe gute Quartalszahlen vorgelegt und - nicht überraschend - die Prognosen für das Gesamtjahr erhöht, schrieb Analyst Markus Glockenmeier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für Überraschung hätten aber die geplante Übernahme von Victoria Park in Schweden und die blitzartig durchgeführte Kapitalerhöhung gesorgt. Die erste echte Auslandsexpansion verunsichere. Und die Kapitalerhöhung verwässere das operative Ergebnis (FFO) je Aktie./ajx/bek Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0164 2018-05-04/15:17

ISIN: DE000A1ML7J1