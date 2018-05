Fitbit (WKN:A14S7U) ist gut auf dem Wearables-Markt vertreten, während Alphabets (WKN:A14Y6F) Tochtergesellschaft Google mit Android Wear noch keinen richtigen Erfolg hat. Allerdings weiß Google, wie man Cloud-basierte Plattformen baut - und genau das benötigt Fitbit gerade jetzt dringend, da man eine digitale Fitness- und Gesundheitsplattform schaffen will, aus der sich ein abonnementbasiertes Geschäft entwickeln soll. Heißt: Das könnte wunderbar passen. Mit vereinten Kräften Fitbit und Google kündigten am 30.4. eine neue Partnerschaft an, die die Innovation in den Bereichen digitale Gesundheit und Wearables beschleunigen soll. Fitbit wird die Cloud Healthcare API von Google nutzen, eine neue Serie von Tools, die ...

