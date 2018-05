Mainz (ots) -



Heimwerken und Gärtnern liegt im Trend - doch wo gibt's den besten Akkuschrauber und den strapazierfähigsten Rasen? Mit "Obi, Hornbach & Co. - Der große Baumarkt-Check" liefert "ZDFzeit" am Dienstag, 8. Mai 2018, 20.15 Uhr, eine Orientierung für Hobbyhandwerker und solche, die es werden wollen.



"ZDFzeit" nimmt die Produktpalette vom Schräubchen bis zum Terrassenholz unter die Lupe. Mit aufwendigen und originellen Tests checkt "ZDFzeit" die drei schärfsten Konkurrenten der Branche: Obi, Hornbach und Bauhaus. Dabei macht schon der Test der Akkuschrauber deutlich, dass Markenprodukte nicht zwingend besser sind als die günstigen Eigenmarken.



Wandfarben wurden im Labor darauf untersucht, ob sie schädliche Chemikalien freisetzen - es waren ausschließlich Produkte im Test, die den "Blauen Engel" auf der Verpackung haben, das Siegel des Umweltbundesamtes. Es wurde dennoch das Konservierungsmittel Isothiazolinone gefunden. Auf Nachfrage von "ZDFzeit", ob diese Produkte trotz dieses Testergebnisses mit dem "Blauen Engel" werben dürften, teilte das Umweltbundesamt mit, dass Wandfarben ab sofort nur noch dann den "Blauen Engel" erhielten, wenn sie nicht mit Isothiazolinonen konserviert seien, die allergische Reaktionen auslösen könnten.



Zudem checkt "ZDFzeit", wie kompetent die Beratung in den Baumärkten ist. Gerade bei Baumarkt-Artikeln lauern schließlich auch potenzielle Gefahren beim Umgang mit Werkzeug und Materialien - da sind gute Kundenberater gefragt. Genauso wichtig sind sie bei der Orientierung im Dschungel der Fachbegriffe: Wissen die Verkäufer auf Anhieb, wo eine sogenannte Madenschraube zu finden ist?



