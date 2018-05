Werdohl - Leerverkäufer JPMorgan Asset Management hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Vossloh AG deutlich gesenkt: Die Finanzprofis von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd haben den Rückzug aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Bahntechnikkonzerns Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) angetreten.

Den vollständigen Artikel lesen ...