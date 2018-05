Der Aufsichtsrat des börsenotierten Vorarlberger Strumpf-und Wäscheherstellers Wolford hat sich neu konstituiert. Zur neuen Vorsitzenden in der außerordentlichen Hauptversammlung am Freitag in Bregenz wurde Dr. Junyang "Jenny" Shao gewählt, neuer stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender ist Thomas Dressendörfer. Zudem ...

