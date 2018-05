Dow Jones - Reversal am Donnerstag

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

was ist das nur für ein Hin und Her an den US Börsen und das bereits seit rund drei Monaten! Sah es gestern zunächst nach einem klaren Sieg der Verkäufer aus, meldeten sich die Käufer im Dow Jones Industrial Average in der zweiten Handelshälfte zurück und bescherten dem Index ein bullisches Intraday-Reversal. Der Index schloss deutlich über der Abrisskante bei 23.820 Punkten.

Was dieses Reversal wert war, wird sich allerdings erst noch zeigen müssen. So sind die kurzfristigen Abwärtstrends weiter voll intakt. Erst oberhalb des EMA50 bei 24.420 Punkten und des Zwischenhochs bei 24.580 Punkten wäre der Weg auf 24.859 Punkte, also dem Aprilhoch, frei. Für größere Kaufsignale müsste der Index auch das Hoch bei 24.859 Punkten überwinden.

Mit Blick auf die Unterstützungen haben die Käufer es gestern gerade noch einmal so geschafft, den Index über 23.820 Punkte per Schlusskurs zu halten. Sollte diese Marke in der kommenden Woche unterschritten werden, drohen Abgaben auf 23.360 Punkte. Ein Bruch dieser Marke wiederum wäre technisch fatal und würde eine große Stopploss-Welle nach sich ziehen.

Dow Jones Industrial Average Index: Tageschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 23.01.2018 - 04.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2013 - 04.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

