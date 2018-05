Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Freitag wieder in Kauflaune gezeigt. Die US-Arbeitsmarktdaten wurden als uneinheitlich angesehen und lieferten dem Markt nur wenig Impulse. Nach dem Rückschlag am Vortag demonstrierte der Dax nachmittags im Sog einer festen Wall Street wieder Stärke und eroberte letztlich die Marke von 12 800 Punkten zurück. Der Leitindex schloss mit einem Plus von 1,02 Prozent bei 12 819,60 Punkten und damit auf seinem Tageshoch. Daraus resultierte ein Wochengewinn von knapp 2 Prozent.

Der MDax rückte am Freitag um 0,56 Prozent auf 26 379,85 Punkte vor. Das Technologiewerte-Barometer TecDax legte um 0,22 Prozent auf 2696,95 Punkte zu./edh/he

