Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta029/04.05.2018/17:20) - Der Vorstand der Black Pearl Digital AG (ISIN: DE000A2BPK34; WKN: A2BPK3) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 250.000,00 gegen Bareinlage um bis zu EUR 25.000,00 durch Ausgabe von bis zu Stück 25.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 je Aktie aus dem Genehmigten Kapital 2016/I auf bis zu EUR 275.000,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird gemäß §4 Absatz A (5) der Satzung ausgeschlossen. Die neuen Aktien sollen Investoren im Wege einer Privatplatzierung zum Ausgabebetrag von EUR 10,00 angeboten werden. Der Mittelzufluss in Höhe von bis zu EUR 250.000,00 dient dem weiteren Aufbau des operativen Geschäfts der Black Pearl Digital AG.



Über die Black Pearl Digital AG



Die Black Pearl Digital AG ist eine Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft im Bereich wachstumsstarker Technologieunternehmen. Dabei fokussiert das Unternehmen auf die zukunftsträchtigen Bereiche "Digital Transformation", "Fintech" und "Digital Assets". Ziel der Black Pearl Digital AG ist es, die betreuten Portfoliounternehmen neben der reinen Bereitstellung von Finanzierungsmitteln auch operativ, insbesondere bei der Umsetzung von strategischen und finanzorientierten Themen, tatkräftig zu unterstützen. Die Aktien der Black Pearl Digital AG notieren im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf.



(Ende)



