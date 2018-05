Die Anfang März bekanntgegebene Übernahme von 50,87 Prozent am Vorarlberger Strumpf-und Wäschehersteller Wolford durch den chinesischen Investor Fosun ist abgeschlossen. Das Closing sei heute erfolgt, teilte Wolford am Abend mit. Das Übernahmeangebot an den Streubesitz läuft hingegen noch bis Montag 17 Uhr.Fosun hat die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...