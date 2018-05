ZÜRICH (Dow Jones)--Die Börse in der Schweiz hat am Freitag mit Gewinnen geschlossen. Im Gleichklang mit den anderen europäischen Börsen und der Wall Street nahm der Markt am Nachmittag Fahrt auf. Die US-Arbeitsmarktdaten wurden positiv aufgenommen, vor allem weil der Lohndruck gering bleibt und damit die US-Notenbank sich mit Zinserhöhungen nicht eilen muss. Zudem fiel die Arbeitslosenquote auf den niedrigsten Stand seit 2000. Auch die schon länger gängigen positiven Faktoren werden weiter angeführt, nämlich gute Unternehmenszahlen und eine weltweit starke Konjunktur. Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 8.904 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 40,2 (zuvor: 43,76) Millionen Aktien.

Mit Abstand stärkster SMI-Wert waren Lonza, die sich um 5,2 Prozent verteuerten. Ergebniszahlen des Chemieunternehmens kamen gut an. Credit Suisse gaben 0,3 Prozent oder 5 Rappen ab. Da die Aktie aber nach Dividendenzahlung in Höhe von 25 Rappen gehandelt wurde, lag sie faktisch im Plus. Die Titel des Wettbewerbers UBS waren mit einem Plus von 1,4 Prozent mit ganz vorne im Markt.

Swiss Re gaben 0,5 Prozent ab. Der Rückversicherer hat im ersten Quartal aufgrund einer Einmalbelastung durch geänderte Vorschriften in der US-GAAP-Rechnungslegung einen niedrigeren Gewinn erzielt. Bereinigt um diesen Effekt wäre der Gewinn dank moderater Schadenbelastung und soliden Wachstums bei den Prämienneinnahmen im Quartal leicht gestiegen.

Der erste Handelstag des neu an die Börse gekommenen Logistikkonzerns Ceva verlief schwach. Die Aktie schloss bei 25,90 Franken und damit 6,2 Prozent unter dem Emissionspreis von 27,50 Franken. Im Rahmen der Transaktion hatte das Unternehmen wie geplant brutto 1,2 Milliarden Franken eingesammelt. Die Mittel sollen zum Schuldenabbau verwendet werden.

