FRANKFURT (Dow Jones)--Ein schwacher Euro hat den deutschen Aktienmarkt am Freitag angeschoben. Der Euro markierte ein neues Jahrestief bei 1,1910 gegen den Dollar, was gute Nachrichten für den exportlastigen DAX waren. Zum Börsenschluss stand die Einheitswährung zwar leicht erholt bei 1,1924. Im Handel rechnet man aber mit einer länger andauernden Euro-Schwäche. Ein schwächerer US-Arbeitsmarktbericht spielte dagegen keine Rolle an den Börsen. Der DAX gewann 1 Prozent auf 12.820 Punkte.

Obwohl BMW auf der Ertragsseite mehr als geliefert hat, gab die Aktie um 0,7 Prozent nach. "Wer das Haar in der Suppe sucht, findet es beim Cashflow", so ein Marktteilnehmer. Auch Analysten hoben hervor, dass der freie Cashflow gegenüber dem Vorjahresquartal schwach aussehe. Dies liege unter anderem an den deutlich Abflüssen in Lagerbestände. Das Minus bei Linde von 0,1 Prozent und VW (minus 1,9 Prozent) war optischer Natur - die Konzerne beglückten ihre Aktionäre am Freitag mit Dividendenzahlungen.

Bayer trennt sich restlichem Covestro-Anteilen

Bayer hat zur Finanzierung der Übernahme des US-Saatgutriesens Monsanto ihre restlichen Covestro-Aktien an Großinvestoren verkauft und damit 2,2 Milliarden Euro eingenommen. Die Nachfrage nach den rund 28,8 Millionen Covestro-Aktien war hoch. Bayer konnte sie zu 75,50 Euro platzieren und musste damit einen nur geringen Abschlag von 1,2 Prozent auf den Schlusskurs gewähren. Covestro fielen um 2,5 Prozent auf 74,54 Euro, für Bayer ging es 1,9 Prozent nach oben.

BASF legten nach Zahlenausweis 1,3 Prozent zu. BASF hat sich laut NordLB zu Jahresbeginn "in einem schwieriger gewordenen, vor allem durch heftigen Gegenwind von der Währungsseite geprägten Umfeld recht achtbar geschlagen". Vor allem die Segmente Chemicals sowie Oil & Gas seien dabei erfolgreich gewesen. Für einen Freudensprung von 7,5 Prozent sorgten die Lanxess-Aktionäre. Der Spezialchemiekonzern hat den Ausblick erhöht und will das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen um 5 bis 10 Prozent steigern.

Im MDAX legten nach Zahlen Rheinmetall um 5,5 Prozent zu. Besonders der Rüstungsbereich habe noch besser als erwartet abgeschnitten, hieß es. Die Titel des Anlagenbauers Gea stiegen nach Zahlenausweis 0,3 Prozent, für Jungheinrich ging es nach schwächeren Zahlen 1,7 Prozent abwärts. Eine Kaufempfehlung der Commerzbank trieb Pfeiffer Vacuum 10,3 Prozent nach oben. Nach Zahlen verloren Freenet 5 Prozent. Die am Vorabend vorgelegten Geschäftszahlen belegten, dass Investitionen in die Zukunft auf dem Ertrag lasteten, hieß es.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 97,6 (Vortag: 100,9) Millionen Aktien im Wert von rund 4,15 (Vortag: 4,13) Milliarden Euro. Es gab 25 Kursgewinner und 5 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.819,60 +1,02% -0,76% DAX-Future 12.826,00 +0,97% -0,82% XDAX 12.814,04 +0,47% -0,37% MDAX 26.379,85 +0,56% +0,68% TecDAX 2.696,95 +0,22% +6,64% SDAX 12.402,92 -0,18% +4,34% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,09 -8 ===

