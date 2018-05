Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Peheim (pta031/04.05.2018/18:45) - Peter Brake, Aktionärsvertreter von über 25% der Stimmrechte an der S&O AGRAR AG, stellt fest, dass die korrigierte Bilanz 2010 der S&O AGRAR AG in vielen Punkten fehlerhaft ist. Eine Korrektur der veröffentlichten Bilanz 2010 erfolgte am 13.03.2018 durch die S&O AGRAR AG. http://www.soagrar.de/finanzberichte/



Als Aktionärsvertreter https://adhoc.pressetext.com/news/20171103013 fordert Peter Brake den Vorstand der S&O AGRAR AG, Hans Joerg Plaggemars, hiermit auf, gegenüber den Aktionären der S&O AGRAR AG eine Erklärung und Richtigstellung zu folgenden Punkten abzugeben:



1. Warum wurde die Bilanz der S&O AGRAR AG für 2010 korrigiert?



2. Wer hat die Korrektur der Bilanz 2010 in Auftrag gegeben?



3. Warum fehlt für die Bilanz 2010 das Testat?



4. Warum scheinen in der Bilanz 2010 falsche Angaben in Bezug auf Namensnennung, Sitz und Anschrift der Gesellschaft auf? Anmerkung: Die S&O AGRAR AG ging auf der Hauptversammlung am 12.01.2012 aus der vormals S&R Biogas AG mit Sitz in Moosburg hervor. https://www.wallstreet-online.de/nachricht/2953372-hinweisbekanntmachung-gemaess -37-v-x-wphg-s-r-biogas-energiesysteme-ag-hinweisbekanntmachung-gemaess-37-v-x-f f-wphg-mit-dem-ziel-der-europaweiten-verbreitung



5. Warum fehlen für das Jahr 2010 die Veröffentlichung von Berichterstattung, Halbjahresfinanzbericht 2010, Zwischenmitteilung im 1. Geschäftsjahr und Zwischenmitteilung im 2. Geschäftsjahr?



6. Warum wurde keine Korrektur für die Bilanz 2009 vorgenommen? Die Bilanz 2008 ist durch ein Testat eines Wirtschaftsprüfers bestätigt. https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/hugin-ad-hoc-s-r-biogas-energiesysteme -ag-791681



7. Warum gibt es in der Bilanz 2010 auf Seite 14 II in Bezug auf Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze falsche Angaben im Zusammenhang irreführend mit einem Beschluss vom Amtsgericht Leipzig vom 02.08.2016 verwiesen?



8. Warum tauchen in der die Bilanz 2010 auf Seite 3, Absatz 2 Zukunftsthemen wie zB der spätere Fremdinsolvenzantrag vom 23.05.2016 auf?



9. Warum wird in der Bilanz 2010 auf Seite 3, Absatz 3 auf eine "fehlende Besetzung des Vorstandsmandates" hingewiesen, obwohl zu diesem Zeipunkt jene Position mit Diplom-Kaufmann Alfred Neimke als Vorstand besetzt war. http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-S_R_Biogas_bestellt_neuen_Vorstand-344885 2



10. Warum weist die Bilanz 2010 auf Seite 3, Absatz 4 auf einen Insolvenzverwalter ab 02.08.2016 hin?



11. Warum fehlt in der Bilanz 2010 auf Seite 3, Absatz 5 die Fortführungsprognose?



12. Warum weist die Bilanz 2010 auf Seite 5, Absatz 1 (Kopie II) wiederholt auf einen Fremdinsolvenzantrag vom 23.05.2016 hin?



13. Warum wird in der Bilanz 2010 auf Seite 5, Absatz 2 (Wiederholung - Kopie II) auf eine "fehlende Besetzung des Vorstandsmandates" hingewiesen, obwohl zu diesem Zeiptunkt jene Position mit Diplom-Kaufmann Alfred Neimke als Vorstand besetzt war.



14. Warum weist die Bilanz 2010 auf Seite 5, Absatz 5 (Kopie II) zum dritten Mal auf einen Fremdinsolvenzantrag vom 23.05.2016 hin?



15. Warum beschäftigt sich die Bilanz 2010 auf Seite 5, Absatz 6 mit dem Vorstand, Frau Hsiao-Tze-Tsai, aus 2017? https://www.pressetext.com/news/20170307038



16. Warum beschäftigt sich die Bilanz 2010 auf Seite 6, Absatz 1 mit einem Insolvenzplan der Deutschen Balaton AG vom 29.06.2016? https://www.pressetext.com/news/20170629040



17. Warum wird in der Bilanz 2010 auf Seite 6, Absatz 4 (Wiederholung - Kopie III) auf eine "fehlende Besetzung des Vorstandsmandates" hingewiesen, obwohl zu diesem Zeiptunkt jene Position mit Diplom-Kaufmann Alfred Neimke als Vorstand besetzt war.



18. Warum thematisiert die Bilanz 2010 auf Seite 7, Absatz 2 die Neubesetzung des Aufsichtsrates 2017 mit Frau Eva Katheder, Heinz Matthies, Oliver Martin zum 11.12.2017? https://www.pressetext.com/news/20171211030



19. Warum wird in der Bilanz 2010 auf Seite 7, Absatz 3 auf die Neubesetzung des Vorstandes Hans Joerg Plaggemars zum 21.12.2017 hingewiesen? https://www.pressetext.com/news/20171221031



20. Warum beinhaltet die Bilanz 2010 auf Seite 18 und 19 "Stimmrechtmitteilungen aus den Jahren 2017? https://www.pressetext.com/news/20171103013



Peter Brake Adresse: Adlerstraße 3, 49696 Peheim



