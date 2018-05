Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Waalre (pta033/04.05.2018/19:15) - Waalre, 04. Mai 2018 - Die im m:access der Börse München notierte Navigator Equity Solutions SE (ISIN NL0009538008 / WKN A1CUJD) veröffentlicht Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2017 und gibt einen Ausblick auf das Gesamtjahr 2018.



Die Navigator Equity Solutions SE hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 22,0 Mio. EUR (Vorjahr: 25,0 Mio. EUR) erzielt. Der Konzern schloss das Geschäftsjahr 2017 mit einem negativen Ergebnis von - 0,4 Mio. EUR (Vorjahr + Eur 0,5 Mio. EUR) ab. Der negative Ergebnisbeitrag aus der Beteiligung IT Competence Group SE in 2017 konnte nicht vollständig durch das positive Ergebnis auf Ebene der Navigator Equity Solutions SE kompensiert werden.



Das Eigenkapital verringerte sich im Konzern auf 6,2 Mio. EUR zum Bilanzstichtag 2017 im Vergleich zum Vorjahr von 6,6 Mio. EUR. Mit einer Eigenkapitalquote von rund 67 Prozent (Vorjahr 62 Prozent) verfügt die Navigator Equity Solution SE über eine stabile Eigenkapitalausstattung. Die Liquiditätssituation inklusive Wertpapiere im Konzern betrug 4,2 Mio. EUR (Vorjahr 4,3 Mio. EUR) zum Ende des Geschäftsjahres 2017. Mit Stichtag 31.12.2017 waren unter Abzug der eigenen Aktien 4.579.341 Aktien der Navigator Equity Solutions SE ausstehend. Bei einem Eigenkapital in Höhe von EUR 6,9 Mio. auf Ebene der Einzelbilanz berechnet sich ein NAV von 1,49 EUR je Aktie. Berücksichtigt man die Kurswerte der Beteiligungen (hier ist insbesondere die IT Competence Group SE zu nennen) so errechnet sich ein kalkulatorischer NAV von ca. 2,74 EUR pro Aktie. Der testierte Geschäftsbericht 2017 ist auf der Webseite www.navigator-equity.com veröffentlicht. Dort sind auch weitere Informationen über die Navigator Equity Solutions SE abrufbar.



Ausblick 2018 Die Beteiligungen der Navigator Equity Solutions SE sind positiv in das Geschäftsjahr 2018 gestartet. Der Erwerb der Wohnimmobilie inklusive anteiliger Refinanzierung der Transaktion konnte erfolgreich in den ersten Monaten 2018 abgeschlossen werden. Auch die IT Competence Group SE ist mit einem positiven Ergebnis im 1. Quartal positiv in das Jahr 2018 gestartet. Bei anhaltender positiver Geschäftsentwicklung der Beteiligungen und einem positiven Marktumfeld sollte das Geschäftsjahr 2018 mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden können.



Investor Relations t.: +49 89-244118-223 f.: +49 89-244118-310 info@navigator-equity.com



(Ende)



Aussender: Navigator Equity Solutions SE Adresse: Laan van Diepenvoorde 3, 5582 LA Waalre Land: Niederlande Ansprechpartner: Robert Kaess Tel.: +49 89 244118-300 E-Mail: robert.kaess@navigator-equity.com Website: www.navigator-equity.com



ISIN(s): NL0009538008 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Stuttgart, m:access in München



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1525454100519



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 04, 2018 13:16 ET (17:16 GMT)